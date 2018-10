Everton evolui e deve reforçar Grêmio no segundo jogo contra o River

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio está muito perto de ter um reforço para o segundo jogo contra o River Plate (ARG), na semifinal da Taça Libertadores. Everton, em fase final de recuperação após lesão na coxa, deve ser liberado para voltar a jogar na próxima terça-feira (30). Nos últimos dias, o meia-atacante apresentou avanço e até tinha possibilidade de atuar em Buenos Aires, porém houve cautela.

Everton não joga desde o dia 6 de outubro, quando sentiu o músculo posterior da coxa direita ainda no primeiro tempo da partida com o Bahia, em Porto Alegre.

Nesta semana, o artilheiro do Grêmio chegou a ser protagonista de um boato que agitou as redes sociais. Na segunda-feira (22), circulou a versão de que Everton viajaria a Buenos Aires em um jatinho particular para ficar no banco diante do River Plate.

Mesmo com o meia-atacante postando fotos em Porto Alegre, e com reiteradas negativas de todos os dirigentes do clube, o tema ganhou força entre torcedores. A terça chegou, o jogo passou, e o camisa 11 sequer pisou na Argentina. Continuou no Rio Grande do Sul trabalhando fisicamente.

"Se o Everton vai jogar ou não é ele quem vai dizer. Ele tem trabalhado, tem treinado", comentou Renato Gaúcho depois do jogo no Monumental de Nuñez.

Clinicamente, Everton apresentou evolução significativa e até poderia ter sido relacionado se a necessidade fosse extrema. Com estratégia específica montada, o Grêmio decidiu ir com calma. Não forçou a volta do camisa 11 e conseguiu vencer após cabeceio certeiro de Michel.

Neste sábado (27), às 16h30, o Grêmio recebe o Sport em jogo da 31ª rodada do Brasileiro. No domingo (28), Renato começa a definir o time que enfrenta o River Plate no jogo de volta da Libertadores. O ponto central é não deixar que a vitória por 1 a 0 na Argentina afete o comportamento da equipe.

Além de Everton, o Grêmio também aguarda evolução no quadro de Luan. O camisa 7 se recupera de fascite plantar e sentiu desconforto no adutor da coxa direita. Kannemann, suspenso, está fora da partida e deve ser substituído por Bressan.