Everton marca e São Paulo vence Flamengo na volta do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O torcedor são-paulino que estava saudoso por causa da parada da Copa do Mundo teve sua expectativa de ver a equipe muito bem atendida com a vitória sobre o Flamengo por 1 a 0, nesta quarta (18), no Maracanã.

Com gol de Everton, a equipe do técnico Diego Aguirre diminuiu a diferença para quatro pontos em relação aos rubro-negros, que são os líderes da competição.

A partida de Everton diante do ex-clube foi do inferno ao céu, separados por um intervalo. No primeiro tempo, o meia-atacante recebeu cartão amarelo e, com isso, desfalcará o time no clássico de sábado (21), contra o Corinthians, no Morumbi.

Na etapa final, desviou de cabeça ótimo cruzamento de Joao Rojas para dar a vitória ao São Paulo. Ex-Flamengo, decidiu não comemorar o gol sobre o rival.

Se por um lado Aguirre não poderá contar com Everton, por outro parece ter ganhado uma boa notícia para o confronto de sábado.

O equatoriano Rojas fez no Maracanã sua estreia com a camisa são-paulina. De seus pés saíram algumas das melhores jogadas da equipe, incluindo um chute defendido por Diego Alves no primeiro tempo e a assistência para Everton marcar, aos 2min da etapa complementar.

Rojas deixou o gramado com cãibra, mas é provável que o desgaste seja fruto da falta de ritmo de jogo.

Quem também sofreu com a volta da equipe a um jogo oficial foi Jucilei. Ainda aos 35min de jogo, o volante, com dores na virilha direita, precisou deixar o gramado para a entrada de Liziero, favorito para assumir a titularidade caso Jucilei não possa enfrentar o Corinthians.

A vitória do São Paulo no Maracanã ajudou a aproximar os times da parte de cima da tabela, criando um bom ingrediente para curar a ressaca da Copa do Mundo.

O Flamengo, com 28 pontos, é seguido pelo Atlético-MG, que perdeu para o Grêmio, e pelo São Paulo, ambos com 24. O Internacional, que enfrenta nesta quinta (19) o Atlético-PR, pode ir a 25 pontos, equilibrando ainda mais a disputa pelo título brasileiro.

Se os atletas de São Paulo e Flamengo pudessem pedir algo da Copa, certamente pediriam pelo árbitro de vídeo. Na falta do recurso, coube a eles então o velho hábito de peitar o árbitro em qualquer marcação contrária.

Os flamenguistas reclamam de um desvio na mão de Nenê, que estava com o braço colado ao corpo quando o chute de Éverton Ribeiro o acertou.

Já do lado tricolor, a reclamação foi em lance que Rômulo abriu o braço e desviou cobrança de escanteio. O juiz paranaense Paulo Roberto Alves Junior mandou seguir.

O resultado fora de casa é animador para o São Paulo não só pela vitória contra o líder, mas também por garantir pontos importantes em uma sequência complicada que a equipe enfrenta nessa retomada do Brasileiro.

Depois do Corinthians, no Morumbi, os comandados de Diego Aguirre saem para enfrentar Grêmio e Cruzeiro, dois adversários presentes na metade de cima da tabela.

O primeiro passo antes de enfrentar as três pedreiras nos próximos jogos já foi dado. E com o pé direito. Ou melhor, com a cabeça de Everton, que deu a vitória ao São Paulo.

FLAMENGO

Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte, Renê; Romulo (Trauco), Lucas Paquetá, Diego, Everton Ribeiro (Matheus Sávio), Marlos Moreno (Uribe); Guerrero. T.: Maurício Barbieri

SÃO PAULO

Sidão; Militão, Arboleda, Anderson Martins, Reinaldo; Jucilei (Liziero), Hudson, Rojas (Araruna), Everton (Tréllez), Nenê; Diego Souza. T.: Diego Aguirre

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Juiz: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Público/Renda: 55.986 torcedores presentes/51.777 torcedores pagantes; R$ 1.588.687,00

Cartões amarelos: Rômulo e Everton Ribeiro (Flamengo); Everton, Araruna, Reinaldo e Sidão (São Paulo)

Cartão vermelho: Araruna (São Paulo)

GOL: Everton, aos 2min do segundo tempo