Everton precisa se livrar de dores para voltar ao time do São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anseia pelo retorno de Everton ao time. Mas para isso acontecer precisa que o jogador consiga se livrar das dores recorrentes de uma fibrose na coxa esquerda. E um exame de controle feito nesta segunda-feira fez com que o Tricolor criasse esperanças por uma volta ainda nesta semana.

O problema está controlado e, se esse incômodo passar, o camisa pode enfrentar o Botafogo às 16h de domingo, no Nilton Santos. A fibrose detectada em Everton foi causada por uma lesão muscular sofrida ainda nos tempos de Flamengo, em 2015.

O meia-atacante tem feito trabalhos no Reffis para se recuperar e assim que se sentir bem poderá treinar com o grupo. Não deve ser necessário um longo tempo de readaptação às atividades no gramado.

Bruno Peres, que já havia se juntado ao restante do grupo na semana passada, livre de estiramento no adutor direito, mais uma vez treinou com bola e tem grandes chances de ser titular contra o Botafogo. A dúvida fica por conta Araruna, que tem contratura no músculo retofemoral direito.

A baixa garantida para a 27ª rodada é o equatoriano Robert Arboleda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o líder do Campeonato Brasileiro poderá contar com as voltas de Bruno Alves e Joao Rojas.