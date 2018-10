Everton sofre lesão e desfalca São Paulo nas próximas rodadas do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diego Aguirre não poderá contar com um dos seus principais jogadores nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Everton sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda durante o clássico contra o Palmeiras, no último sábado (6). O clube não informou qual o prazo para que o ponta seja liberado para defender a equipe, mas a previsão é de que ele retorne a partir de três semanas.

O ponta, que havia reclamado de dores logo após a partida, apresentou-se ao clube no domingo, dia de folga do elenco, para começar o tratamento fisioterápico. Na segunda e na terça, ele realizou o trabalho físico, em separado da equipe. O jogador foi submetido ao exame médico nesta quarta-feira (10) pela manhã, que apontou a contusão.

Everton deve trabalhar agora em dois períodos até ser liberado pelo departamento médico para treinar com os demais jogadores. Por causa de outras lesões, também na coxa esquerda, ele não atua os 90 minutos de uma partida desde a abertura do returno do Brasileiro, no dia 22 de agosto, no empate com o Paraná. De lá para cá, ele entrou em campo contra o Ceará -quando se machucou pela primeira vez-, Santos e Palmeiras.

Além dos estiramentos, Everton ainda sofreu com uma fibrose decorrente de uma outra lesão, sofrida ainda nos tempos de Flamengo. Ela se manifestou após o clássico com o Santos, quando o camisa 22 precisou ser substituído no intervalo.

Sem vencer no Brasileiro desde o dia 8 de setembro (triunfo sobre o Bahia), o São Paulo tenta se recuperar no Brasileiro neste fim de semana contra o vice-líder Internacional, no domingo, em Porto Alegre. O técnico Diego Aguirre, que já improvisou os laterais Reinaldo e Bruno Peres mais à frente e deu chances a Everton Felipe, também pode apostar nos jovens Antony e Helinho, recém-promovidos ao elenco profissional.