Everton vaz trabalho físico e deve desfalcar o São Paulo neste domingo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais uma vez, Everton deve desfalcar o São Paulo neste Campeonato Brasileiro. Ainda com desconforto na coxa esquerda por causa de uma fibrose, o jogador trabalhou no Reffis do CT da Barra Funda nesta quinta-feira (27).

Ainda mais pelo campo estar molhado por causa da chuva, a tendência é de o ponta apenas fazer as atividades fisioterápicas, enquanto o restante do elenco treina no gramado.

Considerado um dos jogadores mais importantes do time tricolor, ele está vetado pelo departamento médico desde o clássico contra o Santos (dia 16), quando sentiu dores na coxa e precisou ser substituído. O mais provável é o técnico Diego Aguirre escalar Reinaldo no setor, enquanto Edimar joga na lateral esquerda.

Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrenta o Botafogo, neste domingo (30), no Rio de Janeiro. Após o empate por 1 a 1 com o América-MG, na última rodada, a equipe soma 51 pontos na tabela e tem um ponto de vantagem sobre Palmeiras e Inter.