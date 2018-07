Ex-007 Pierce Brosnan comemora 25 anos de relacionamento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Pierce Brosnan, 65, conhecido por ter interpretado o espião britânico James Bond, comemorou nesta quinta-feira (19) 25 anos de relacionamento com a mulher, a jornalista Keely Shaye Smith, 54.

Ele homenageou Keely com uma mensagem em seu perfil no Instagram: "Obrigada pelo amor meu amor desses últimos 25 anos, a diante."

Brosnan e Keely se conheceram em uma praia no México, quando a jornalista cobria uma festa em Cabo San Lucas para um canal de TV. Eles oficializaram a relação em uma cerimônia na Irlanda em agosto de 2001. Eles têm dois filhos, Dylan, 21, e Paris, 17.

Brosnan já revelou que o segredo de seu relacionamento é passar tempo juntos. Em entrevista à revista People no ano passado, ele falou sobre uma viagem de fim de semana a Santa Barbara, nos EUA: "Nós não escutamos nenhuma música, apenas ouvimos os sons das vozes um do outro e nos desconectamos do mundo".