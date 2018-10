Ex-3 Doors Down é condenado nos EUA a dez anos de prisão por posse ilegal de arma

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O site TMZ informou neste sábado (13) que o ex-baterista da banda 3 Doors Down, Todd Harrell, foi condenado a dez anos de prisão.

Um juiz do condado de Jackson proferiu a sentença ao ex-baterista por posse ilegal de arma de fogo no estado do Mississipi.

Segundo informações do site, Harrell foi preso em casa após um incidente de violência doméstica envolvendo a mulher. Quando os policiais chegaram, encontraram armas e drogas na casa.

Em 2013, o músico já teve problemas com a Justiça depois de ser acusado de homicídio após um acidente automobilístico que deixou uma pessoa morta.

Um dos fundadores do 3 Doors Down, Todd Harrell esteve junto de Brad Arnold e Matt Roberts no grupo de 1996 a 2013.