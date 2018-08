Ex-advogado de Trump admite crime eleitoral

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente americano, Donald Trump, sofreu dois baques com poucos minutos de diferença na tarde desta terça-feira (21).

Primeiro, ele viu seu ex-advogado pessoal admitir que pagou pelo silêncio de uma ex-atriz pornô a mando do republicano para "influenciar as eleições". Pouco depois, tomou conhecimento da condenação de um ex-chefe de campanha por oito acusações de fraude.

O revés com implicações mais graves para o republicano tem a ver com o acordo fechado por Michael Cohen, ex-advogado pessoal, com a Procuradoria federal.

Depois de rumores que circularam durante a terça-feira, ele se declarou culpado de oito acusações criminais, entre elas o pagamento à ex-atriz pornô Stormy Daniels e a uma ex-modelo da Playboy "a mando" do presidente Donald Trump com objetivo de "influenciar as eleições".

No acordo, Cohen, 51, se disse culpado por evasão fiscal e por dar informações falsas a uma instituição financeira. Ele pode ter que cumprir pena de quatro a cinco anos de prisão ""a sentença será revelada em 12 de dezembro.

O ex-advogado não citou as duas mulheres ou o nome do presidente, dizendo que trabalhou para um "candidato não nomeado".

Os valores e datas citados, porém, são condizentes com os pagamentos feitos a Daniels e à ex-modelo da Playboy Karen McDougal.

Ambas afirmavam terem tido um caso com o republicano e diziam ter sido pagas para não revelar o relacionamento ""Stormy Daniels teria recebido US$ 130 mil e McDougal, US$ 150 mil.

Segundo Cohen, o primeiro pagamento foi feito em coordenação e a mando de "um candidato" ao cargo federal, e o segundo foi realizado "a mando do mesmo candidato".

O acordo foi alcançado depois de uma investigação de meses envolvendo acusações de potencial fraude bancária, evasão fiscal e violações de regras de financiamento de campanha.

Durante a investigação, o FBI (polícia federal americana) revistou o quarto de hotel, a casa e o escritório do ex-advogado de Trump e analisou mais de 4 milhões de itens.

Quase no mesmo horário em que Cohen fechava o acordo, Paul Manafort, ex-diretor de campanha do republicano, era condenado na Virgínia por oito acusações de fraude. O júri, porém, decidiu anular outras dez acusações contra ele, por não conseguirem chegar a um veredito.

Ele enfrentava um total de 18 acusações de evasão fiscal, fraude bancária e ocultação de contas em bancos estrangeiros, no primeiro caso levado a julgamento pelo procurador especial Robert Mueller.

Se fosse condenado em todas as acusações, ele enfrentaria pena de 305 anos na prisão. Ele deve passar pelo menos uma década preso.

O processo faz parte das investigações envolvendo a interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016, vencidas pelo republicano Donald Trump.

O julgamento terá implicações para o futuro da investigação capitaneada por Mueller, chamada em algumas ocasiões de "caça às bruxas" por Trump.

Nesta terça, o republicano afirmou que a condenação de Manafort não tinha relação com um conluio com a Rússia para influenciar nas eleições de 2016.

"Paul Manafort é um bom homem. Isso não me envolve, mas é uma coisa muito triste. Não tem nada a ver com um conluio com a Rússia", afirmou ele a repórteres.

O presidente não fez nenhuma menção a Cohen, que fez parte do círculo pessoal de Trump por mais de uma década, atuando como advogado pessoal do republicano na Organização Trump e aconselhando o presidente após as eleições.

Recentemente, Trump se distanciou de Cohen, que, por sua vez, declarou que é leal acima de tudo a sua família e ao país, e não ao presidente.

A investigação foi encaminhada à Procuradoria de Nova York por Mueller, que tem sido alvo preferido das críticas do republicano por causa da investigação da interferência russa nas eleições de 2016.