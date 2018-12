Ex-assessor de Alckmin assume Comunicação de Doria no Governo de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-assessor de Geraldo Alckmin (PSDB), o jornalista Cleber Mata será o secretário de Comunicação do governador eleito João Doria. O anúncio será feito pelo tucano nesta segunda-feira (26).

Formado em jornalismo pela PUC Campinas, com especialização em marketing político pela USP, Mata teve passagens pelo Palácio dos Bandeirantes nos governos de Cláudio Lembo, José Serra, Alberto Goldman e, finalmente, Alckmin, de quem foi coordenador de imprensa.

Mais recentemente, Mata foi coordenador de comunicação do deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Cauê Macris (PSDB), cargo que deixou para se tornar o responsável pelo conteúdo de campanha de Doria durante as eleições.

Ele ajudou o tucano em sua preparação para debates e sabatinas, além de orientar a produção de conteúdo dos programas de rádio e de TV da campanha. Mata foi convidado a participar da campanha pelo publicitário Nelson Biondi, com quem trabalhou na campanha de Alckmin para governador em 2014.

Doria já anunciou boa parte dos indicados para seu secretariado. Três ministros do presidente Michel Temer (MDB) farão parte do governo do estado: Gilberto Kassab (Casa Civil), Rossieli Soares (Educação) e Sérgio Sá Leitão (Cultura).

Para a Segurança Pública ele escolheu o general da reserva João Camilo Pires de Campos. Para a 'supersecretaria' de Energia, Saneamento, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Marcos Penido, secretário das Subprefeituras da Prefeitura de São Paulo, foi o indicado. O ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paulo Dimas Mascaretti, será o secretário de Justiça.

Julio Serson, ex-secretário das Relações Internacionais no município, assumirá uma secretaria especial na mesma área no estado e também será presidente da companhia Investe SP.

Doria também decidiu que a Secretaria de Governo será extinta e suas funções serão assumidas pelo vice-governador eleito Rodrigo Garcia (DEM).