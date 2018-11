Ex-Atlético, Héracles anuncia aposentadoria dos gramados

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Revelado pelo Atlético Paranaense e com passagens por Avaí, Joinville, JMalucelli e Ypiranga, além das seleções brasileiras de base, o lateral-esquerdo Héracles resolveu dar um ponto final na sua carreira. Desde 2013, o defensor vinha enfrentando sérias lesões que prejudicavam o seu desempenho dentro de campo. Comprometido, ele entendeu que não poderia voltar a atuar em alto nível, por isso, decidiu se aposentar aos 26 anos de idade.

Em carta aberta, Héracles contou os motivos que o fizeram tomar a decisão de se aposentar dos gramados. O lateral também agradeceu a todas as pessoas que fizeram parte da sua trajetória no futebol.

Confira a carta na íntegra:

"Desde 2013 vinha tendo que lidar com uma lesão muito grave no joelho e uma fratura no tornozelo. Tive que tomar muitos remédios e enfrentar o stress e a pressão do tratamento. Por isso, acabei tendo uma desordem hormonal. Segui firme pelo meu sonho e superei estas adversidades. Depois de tudo isso, tentei retomar a minha carreira, mas sentia que não conseguia atingir o meu máximo.

Após um ano pensando nesta decisão junto com a minha esposa, achamos que era melhor eu encerrar a minha carreira profissional. Tenho a minha consciência muito tranquila. Fiz tudo que era possível para seguir atuando e saio de cabeça erguida. Também me sinto realizado. Aos 17 anos, fiz meu primeiro jogo como profissional. Fui convocado algumas vezes para a seleção brasileira de base e disputei os principais campeonatos do Brasil, desde a Série A até a Série C. Tive muitas conquistas e aprendizados. Por onde passei me entreguei de corpo e alma. Agora estou disposto a buscar novos rumos para a minha vida.

Gostaria de agradecer de uma forma muito especial à Deus e à minha esposa, que viveu comigo todos estes momentos de dificuldade e sempre esteve me apoiando. Ao meu empresário, Tiago Silva, que está presente na minha vida desde os meus 13 anos de idade e sempre me deu todo suporte e acolhimento. Ao Atlético Paranaense e todos os profissionais do clube, onde fui formado e me profissionalizei. Ao Avaí, que abriu as portas para mim e onde consolidei minha carreira. Aos médicos, Dr Rene Abdala e a sua equipe, e Dr Caio Nery e todos que trabalham com ele. Fica aqui o meu agradecimento aos dirigentes, torcedores, familiares e amigos que me apoiaram ao longo da minha carreira. Saí do Ceará com a meta de me tornar profissional, consegui realizar este sonho e viver intensamente cada minuto. Só tenho que agradecer a todos neste momento. Deixo aqui o meu muito obrigado."

Héracles

Carreira de Héracles:

2009 a 2012 – Atlético Paranaense

2013 – Avaí

2014 – Atlético Paranaense

2015 e 2016 – Joinville

2017 – JMalucelli

2017 – Ypiranga

Jogos de Héracles:

Atlético Paranaense – 85 jogos

Avaí – 18 jogos

Ypiranga – 7 jogos

Joinville – 5 jogos

JMalucelli – 4 jogos

Total: 119 jogos