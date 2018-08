Ex-Atlético Paranaense, Anderson Lopes marca 50º gol na carreira

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Depois de vencer o Jeju United por 3×0 no último sábado (04) pela Liga Coreana, o FC Seoul voltou a campo nesta quarta-feira (08) para enfrentar o mesmo adversário, mas desta vez pela Copa da Coréia. Contando com o brasileiro Anderson Lopes no seu elenco, o FC Seoul foi derrotado pelo placar de 2×1 e acabou eliminado da competição.

“Infelizmente não apresentamos o mesmo futebol do último final de semana e acabamos sofrendo essa derrota que nos tirou da competição. Agora é focar na K-League para alcançarmos a melhor posição possível dentro da liga. Ainda restam doze jogos e precisamos subir na tabela de classificação”, analisou o brasileiro.

Apesar do momento instável do FC Seoul na temporada, Anderson Lopes afirma viver sua melhor fase na Coréia do Sul. Nos últimos onze jogos foram seis gols e duas assistências. “Antes de chegar ao Seoul eu estava atuando no Japão, que tem um futebol completamente diferente do coreano. Aqui é muito mais físico enquanto no Japão é um futebol muito mais tático e técnico. Isso acabou dificultando um pouco minha adaptação, mas acredito que este é o meu melhor momento por aqui. Estou numa sequência muito positiva e espero manter para ajudar o Seoul a terminar bem na K-League”, revelou.

Na partida contra o Jeju, Lopes marcou o único gol da sua equipe e o seu 50º na carreira. “É uma marca importante. Estou muito feliz aqui e espero sempre ampliar esse número para ajudar as equipes que eu defendo a conquistar seus objetivos”, finalizou.

Aos 24 anos, Anderson Lopes foi revelado nas categorias de base do Internacional/RS dando sequência no Avaí, onde teve sua primeira oportunidade nos profissionais. O atacante passou ainda pelo Atlético Paranaense e Sanfrecce Hiroshima até chegar ao FC Seoul, em março deste ano. Próximo desafio do FC Seoul será no domingo (12), contra o Sangju, pela Liga Coreana.