Ex-Atlético-PR, Autuori deixa clube europeu e pode trabalhar na Colômbia

Silvio Rauth Filho

O técnico Paulo Autuori, 62 anos, vai deixar o Ludogorets, da Bulgária, e pode ser contratado pelo Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia.

Autuori decidiu pedir demissão após a saída do diretor esportivo Metodi Tomanov, que indicou o técnico para o clube europeu. “Não seria ético da minha parte continuar depois que afastaram a pessoa que me trouxe. Mas foi tudo muito natural, tanto que ainda comandarei os treinos até o jogo do dia 20. Só tenho a agradecer ao período em que aqui fiquei, do mais alto nível, e a enaltecer a excelente infraestrutura e organização do clube”, declarou Autuori.

No clube búlgaro, Autuori somou 15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O time, que conta com o lateral-esquerdo Natanael (ex-Atlético-PR), está em segundo lugar no campeonato nacional e chegou à fase de grupos da Liga Europa.

Logo após o anúncio de Autuori, a imprensa colombiana noticiou o interesse do Atlético Nacional de Medellín na contratação do treinador. O profissional comandou o Atlético-PR em 2016 e 2017.