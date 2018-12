Ex-Bahia, lateral Léo é contratado pelo São Paulo para 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (5) mais uma contratação para a próxima temporada. Léo, lateral esquerdo que disputou o último Brasileiro pelo Bahia, assinou contrato até 2022.

Conhecido como Léo Pelé, o jogador de 22 anos, que pertencia ao Fluminense, foi titular em 32 das 38 partidas da equipe baiana na competição nacional. Ele também passou pelo Londrina em 2016.

Na última terça (4), o clube do Morumbi já havia anunciado outro reforço: o lateral direito Igor Vinícius, que participou da Série B do Brasileiro com a camisa da Ponte Preta.

Revelado pelo Santos, Igor assinou contrato de empréstimo até o fim de 2019.