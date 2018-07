Ex-BBB Ana Clara faz surpresa para Zeca Camargo na Globo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-BBB Ana Clara fez uma participação especial no É de Casa, programa matinal dos sábados da Rede Globo. E o encontro com o apresentador Zeca Camargo empolgou os fãs dela, por conta do histórico entre eles. Além de tudo, Zeca foi pego de surpresa.

Em abril, Ana Clara e Zeca começaram um contato via Instagram, com troca de mensagens. Ana apareceu em um vídeo dançando MC Loma em que dizia que queria ser amiga do apresentador e o marcou no Stories. Ela foi surpreendida pela resposta: “Bora ser amigo agora”.

Ao entrar no programa, os dois se abraçaram, e Zeca admitiu que não sabia que ela apareceria por ali.

“Esse momento aqui é o seguinte, vocês acham que TV é tudo armado, não tem nada armado... Você sabia disso?”, disse Zeca, no “É de Casa”. Ana Clara o surpreendeu: “Eu sabia! A surpresa é para você”.

O encontro chegou aos trending topics do Twitter. “Melhor dupla. Zeca e Ana lacração”, disse um usuário da rede social. “Ana fazendo eu levantar cedo em pleno sábado” e “Encontro do século” foram outros comentários.

Além dela, a ex-BBB Vivian também passou pelo programa.