EX-BBB Cacau chora ao falar da relação com o corpo e diz que teve bulimia aos 10 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Maria Claudia Macêdo, a Cacau, usou seu canal no YouTube para falar da conturbada relação que sempre teve com seu corpo e revelou que teve bulimia aos 10 anos e chegou a fazer duas lipoaspirações em menos de seis meses para emagrecer.

No vídeo, intitulado "tour pelo meu corpo", Cacau aparece de biquíni e sem maquiagem. "Sempre tive compulsões alimentares, então sempre fui acima do peso considerado ideal, apesar de ter mantido a saúde em dia", conta.

Ela diz que fez inúmeras dietas desde criança e que desenvolveu bulimia com apenas dez anos. "A cada um dia que fazia restrição alimentar, tinha dois dias de compulsão intensiva. Era tipo uma batalha de querer amar meu corpo, mas querer mudar ele para me adequar."

Aos 19 anos, lembra, entrou para o BBB 16 e passou a ser exposta para um público maior. "Quando eu saí de lá, eu me deparei com milhares de pessoas julgando meu corpo. Eles faziam montagens com diversos personagens gordos".

"Eu me senti muito pressionada a atender a expectativa das pessoas de ser linda, magra, e consequentemente uma pessoa de sucesso e feliz", conta a youtuber, que foi vice-campeã do reality.

Foi nessa época que ela se submeteu à primeira lipoaspiração, além de colocar implante de silicone nos seios.

"O pessoal então falou que fiquei magra de lipo, mas com braços e pernas gordos. [Isso tudo ocorreu] de uma forma que me machucou por fora e por dentro. Isso gerou muita paranoia, sempre achava que estavam me julgando pela aparência", diz.

A vergonha de ter voltado a engordar após a cirurgia levou Cacau a se submeter ao procedimento mais uma vez e menos de seis meses depois da primeira lipoaspiração.

"Não tive tempo de cuidar do corpo como deveria, as compulsões voltaram e eu voltei a engordar", conta a youtuber.

Cacau diz ainda que começou a editar as fotos que postava em suas redes sociais para parecer mais magra e que, a cada comentário elogiando sua silhueta, se sentia pior por saber que aquela não era sua aparência real.

Ela conta que chegou a pesar 68 kg após os procedimentos e hoje tem 90 kg -"um corpão da porra, mas com a saúde em dia".

Cacau diz ter passado por um "processo de amor próprio" em que decidiu aceitar seu corpo como está. Postou fotos sem nenhum filtro nas redes sociais e gravou o desabafo para seu canal no YouTube, que tem quase 667 mil inscritos.

"Com sua mente saudável, qualquer decisão sobre mudança na sua vida será mais sustentável. Não é seu corpo que está errado. O mundo que te convenceu disso", afirma, aos prantos.

"Se pudesse conversar com meu corpo hoje, eu pediria desculpas por tanto que eu te machuquei e tanto que você é lindo."