Ex-BBB Gleici vai a ensaio de Carnaval e tenta sambar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Carnaval 2019 ainda está distante, mas a ex-BBB Gleici Damasceno, vencedora da edição 2018 do reality show global, já está esquentando os tamborins.

Na segunda-feira (23), ela marcou presença no ensaio da Paraíso do Tuiuti, escola de samba do Rio de Janeiro pela qual ela desfilará no próximo ano.

"Estou indo ali no ensaio da escola de samba Paraíso do Tuiuti. Pra quem não sabe, a escola me convidou para ser destaque no ano que vem e eu fiquei bem feliz com o convite e estou indo lá ver o primeiro ensaio deles", avisou ela aos seus seguidores no Instagram.

Na hora de mostrar o samba no pé, a acreana ficou na dúvida se conseguirá apresentar um belo gingado no dia do desfile. "Será que aprendo, Brasil? (risos)", perguntou ela. "O samba já tá na cabeça, só falta o samba no pé agora, mas me prometeram que eu vou aprender em menos de um mês", completou.