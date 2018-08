Ex-BBB Kaysar, que vive em Curitiba, consegue trazer a família para o Brasil

Redação Bem Paraná

O ex-BBB Kaysar Dadour, que vive em Curitiba, anunciou no Instagram nesta segunda (27) a vinda dos seus pais para o Brasil. Ele publicou uma foto com a chave do apartamento em que seus pais, juntamente com ele, irão morar assim que chegarem por aqui. Aparentemente, já está tudo certo para a vinda, e a nós, só resta aguardar e conhecer melhor todos eles.

“Apartamento ja tá alugado para a chegada da minha linda familia, morrendo de saudades, logo logo estamos juntos! Obrigado pelo apoio de todo mundo que estão sempre comigo! Te amo! Hoje vai ser melhor dia NO mundo”, escreveu o sírio na legenda da imagem.

Kaysar chegou ao Brasil como refugiado sírio, em 2014. Ele deixou para trás os pais e a irmã, que ainda estão sofrendo com a guerra civil que assola o país. Kaysar ficou em segundo lugar no "BBB 18", ganhou R$ 150 mil de prêmio e dois carros 0 km. Ainda assim, ele vinha encontrando dificuldades para trazer a família para o Brasil.