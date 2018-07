Ex-BBB Kaysar será mestre de cerimônia em largada do Miss Bumbum em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sírio Kaysar Dadour, que faturou o segundo lugar no "BBB18", promete ser a grande novidades do lançamento do Miss Bumbum deste ano.

À reportagem o idealizador do concurso, Cacau Oliver, confirmou a participação do ex-BBB na largada da corrida no dia 6 de agosto, na avenida Paulista, em São Paulo.

"Ele está bem empolgado e sugeriu fazer uma participação de forma diferente... Ele será mestre de cerimônia e dará a largada para as 27 meninas", afirmou o empresário.

Em vídeo, o próprio Kaysar convida o público a acompanhá-lo no evento simbólico, que marca o início do concurso.

Esta será a última edição do Miss Bumbum da forma como o concurso é conhecido, apenas com candidatas com residência fixa no Brasil. Para o ano que vem, Cacau pretende fazer uma versão especial aberta a candidatas do mundo todo.