Ex-BBB Kleber Bambam revela que costuma ficar com três mulheres diferentes por semana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB e atual campeão de fisiculturismo Kleber Bambam, 40, revelou como tem se saído no mundo da paquera. Apesar de evitar se envolver com mulheres na reta final de seus treinos, ele conta que a média de ficadas não é baixa.

"Uma média de três por semana. Bem meia boca, porque já estou com 40 anos de idade", contou a Danilo Gentili no programa The Noite, que vai ao ar na noite desta segunda-feira (8).

Bambam ainda afirmou que costuma receber muitas cantadas através do Instagram, e que vive um dos momentos mais maravilhosos de sua vida.

Na entrevista com Gentili, Bambam foi questionado sobre a possibilidade de entrar na política. "Não é o dinheiro de lá que ia me ajudar porque já fiz meu pé de meia. Mas queria ajudar o esporte", diz. Sobre os planos para o futuro, ele afirma que quer comprar, no próximo ano, uma Ferrari.

Há 22 anos treinando musculação, Bambam já ganhou diversos títulos de fisiculturista, dentre eles, um em Las Vegas. "A gente tem que ter um leão dentro do corpo. Para ser campeão, você tem que estar preparado. Eu viralizei na internet com o 'birl', conta.