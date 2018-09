Ex-BBB Matheus Lisboa viverá romance gay em 'O Tempo Não Para'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido da edição 16 do Big Brother Brasil (Globo) e da última temporada de A Fazenda (Record), o mineiro Matheus Lisboa, 28, fará uma participação especial em "O Tempo Não Para" na próxima semana.

Na trama de Mário Teixeira, Lisboa será Pierre, namorado do produtor de moda Igor (Leo Bahia) e escudeiro da estilista Zelda (Adriane Galisteu). Essa será a primeira vez que Lisboa fará cenas como ator, porém, não terá falas.

O personagem de Leo Bahia tem agradado ao público, principalmente nas redes sociais. No mês passado, uma cena dele virou meme na internet ao ser chamado por Zelda de POC. "Cadê a POC?", disse a personagem de Galisteu ao chamar o funcionário para ajudar a repaginar o visual de Marocas (Juliana Paixa).

As cenas estão programadas para irem ao ar na próxima segunda (10). Lisboa tem estudado teatro desde quando deixou o reality da Globo e sonha em consolidar uma carreira. Agora, portanto, é o primeiro passo para começar a realizar o desejo.

Com a repercussão da informação, o nome do ator virou um dos temas mais comentados nas redes sociais. A princípio, a Globo não trabalha com a hipótese de o papel de Lisboa crescer na história.