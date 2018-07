Ex-BBB Patrícia Leitte forma dupla sertaneja e lança primeira música

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de causar muita polêmica durante o "BBB18" e ser considerada a vilã da edição, Patrícia Leitte não quer saber mais de anonimato. Na segunda-feira (23), ela compartilhou com os fãs que agora tem uma dupla musical com o cantor Ponce e divulgou o primeiro single dos dois.

"E chegou o grande momento!!! Apresentamos pra vocês nossa dupla e música de trabalho! Patrícia Leitte & Ponce. E a nossa música pra começar esse sonho fala de um momento mais que especial na vida de todos, pois mamães e papais ficam 'gravidinhos'!!! 'Barrigudinha' é o nome da nossa primeira música de trabalho! É um sonho pra nós poder compartilhar com vocês", disse ela.

Desde que saiu do programa, Patrícia emagreceu 12 kg com a ajuda de uma equipe que inclui nutrólogo, nutricionista e profissionais de educação física, mas as mudanças não param por aí. Atualmente ela está com 60 kg distribuídos no 1,60m e mantém uma alimentação saudável, com substituições de alimentos sem deixar de "ser feliz".

Para se exercitar, ela faz caminhadas e corridas quando tem um tempo livre. Nas fotos recentes publicadas no Instagram, a ex-BBB exibe o rosto mais fino e um sorriso diferente.

"Fiz lipo na papada há cerca de um mês, coloquei lentes de contato nos dentes. Virei referência de mudança e transformação, de maneira positiva. Algumas marcas estão associando a minha imagem à beleza feminina e isso inclui maquiagem, produtos de beleza, bijuterias, que usava bastante no 'BBB'", contou.

Aos 32 anos, a ex-BBB planeja ainda mais mudanças radicais no visual. Em agosto, ela pretende realizar mais quatro cirurgias plásticas.

"Fiz botox e farei uma abdominoplastia, porque depois que emagreci fiquei com sobra de pele na barriga. Também vou fazer lipoescultura, colocar próteses de 350 ml de silicone nos seios e ainda quero empinar o bumbum. Serão duas cirurgias e por causa disso terei que ficar 25 dias parada."