Ex-BBBs Gleici e Wagner Santiago são vistos em aeroporto do Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quase três meses depois de participarem de "Big Brother Brasil 18", da Globo, o namoro entre Gleici Damasceno e o paranaense Wagner Santiago continua firme e forte, ao que tudo indica.

Os dois foram flagrados embarcando juntos no aeroporto de Santos Dummont, localizado na zona sul do Rio, nesta quarta-feira (11).

Campeã de "Big Brother Brasil", Gleici emplacou o namoro com Wagner ainda quando estavam dentro da casa. Ele foi eliminado antes, mas a recebeu com uma rosa amarela e o pedido oficial de namoro durante a final do programa da TV Globo.

Ela aceitou o pedido. Um mora em Curitiba (PR) e o outro, em Rio Branco (AC). A distância, no entanto, não parece ter sido um problema para o casal.