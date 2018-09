Ex-beatle Paul McCartney escreve livro infantil inspirado em sua experiência como avô

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paul McCartney, 76, anunciou nesta quinta (27) que escreveu um livro infantil para que avós possam ler para os seus netos. 'Hey Grandude!' (Ei, cara-vovô!) é o nome da obra, que conta com ilustrações da artista canadense Kathryn Durst.

Em vídeo divulgado em seu Twitter, o músico contou que a inspiração para desenvolver o livro surgiu da sua própria experiência como avô. "Eu tenho oito netos e eles são lindos. Um dia, um deles me disse: 'Hey, Grandude'. Eu falei: 'O que?' Mas pensei, eu meio que gostei disso.' Desde então, passei a ser conhecido como Grandude", revelou McCartney ao explicar sobre o título do livro.

Foi a partir daí que o ex-beatle teve a ideia de desenvolver a história, que envolve magia e aventura.

A obra será publicada em setembro de 2019 pela editora Penguin Random House UK, que já colocou 'Hey Grandude' em pré-venda no seu site. Ainda não há informações sobre a publicação do livro no Brasil.

Segundo McCartney, o livro fala sobre um avô, chamado Grandude, que tem quatro netos e vive aventuras mágicas com eles. "Eu quis escrever esta obra para avós de todos os lugares e os seus netos. Para dar algo para que eles possam ler para as crianças na hora de dormir", contou.

O músico lançou em 2005 o livro infantil 'Lá no Alto das Nuvens', publicado no Brasil pela editora Planeta.