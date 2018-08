Ex-campeão de críquete Imran Khan é confirmado premiê do Paquistão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-campeão de críquete Imran Khan foi eleito premiê do Paquistão nesta sexta-feira (17) pelo Parlamento depois que seu partido venceu as eleições legislativas de 25 de julho.

Khan, 65, era o grande favorito ante seu único adversário, Shahbaz Sharif, irmão do ex-premiê Nawaz Sharif.

O ex-atleta obteve 176 votos, quatro a mais do que o necessário para ser eleito.

Seu partido, o Movimento pela Justiça (PTI), venceu as legislativas, mas não conseguiu a maioria absoluta. Desde então, dirigentes do PTI negociavam com outros partidos e deputados independentes para formar um governo de coalizão.

Shahbaz Sharif, chefe da Liga Muçulmana do Paquistão (PML), tinha chances pequenas de ser eleito.