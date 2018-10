Ex-colegas de vôlei, Ana Paula e Ana Moser trocam farpas sobre política

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-companheiras de seleção brasileira de vôlei, Ana Paula e Ana Moser se envolveram em uma discussão política no Twitter nesta quinta-feira (11).

Ana Paula, que tem adota posições mais conservadoras e à direita, iniciou a troca de farpas com uma indireta. “Defende o socialismo e a “igualdade para todos” ferozmente, mas toda reunião que tínhamos para propor que os prêmios financeiros individuais teriam que ser divididos entre todas as jogadoras, era a primeira a levantar a mão e ser contra. Deus tá vendo”, escreveu.

Ana Moser, que defende posições mais progressistas e tem criticado o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL), rebateu. “Papel e tuiter aceita tudo @AnaPaulaVolei . Eu pelo menos tenho coragem de dar nome aos bois e te marco. Está no meu livro, escrito em 2003, e no livro do Bernardinho, escrito depois, esta questão. E a versão é outra. Eu não fui contra a proposta de dividir prêmios”.

Ana Paula ainda retrucou acusando chamando a ex-companheira de seleção de “defensora de presidiário”. “Não vou dialogar ou debater com defensora de organização criminosa e de presidiário. Favor não insistir”, escreveu.