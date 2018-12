Ex-corintiano Gil é solto após passar uma semana preso por não pagar pensão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-atacante do Corinthians Gil foi solto da cadeia de Penápolis (479 km de SP) na segunda-feira. Ele estava preso desde o dia 1º, por não pagar R$ 25 mil de pensão alimentícia. A soltura foi confirmada por um funcionário da cadeia. O caso está em segredo de Justiça.

Polícia Civil prende homem que forjou roubo de caminhão com 40 t de café

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, motorista de 30 anos acusado de forjar o roubo de carro com carga de 40 toneladas de café, em Guarulhos (Grande SP). Policiais localizaram carreta com queixa de roubo. Condutor disse ser vítima, mas admitiu: inventou roubo com comparsas.