Ex-Coritiba, zagueiro Leandro Almeida é dispensado pelo Londrina

Redação Bem Paraná

O Londrina comunicou nessa terça-feira (dia 7) a dispensa de quatro jogadores. Entre eles, está o zagueiro Leandro Almeida, 31 anos, que defendeu o Coritiba de 2013 a 2015. Em 2015, defendeu o Palmeiras. Chegou ao Londrina em 2018 e disputou apenas seis partidas.

Veja o comunicado do Londrina:

“Como primeiro passo da reformulação do elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina Esporte Clube comunica que não fazem mais parte da equipe principal alviceleste:

Júlio Pacato, volante;

Leandro Almeida, zagueiro;

Patrick Vieira, meio-campo;

Vinícius Del’Amore, zagueiro.

O LEC agradece aos atletas pela dedicação ao trabalho e pelo comprometimento no período em que estiveram conosco e deseja sucesso a cada um na sequência das suas carreiras.”

O Londrina está na zona de rebaixamento da Série B, com 21 pontos.