Ex-CQCs, Tas, Andreoli e Meirelles se reencontram na Globo 4 anos depois

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-integrantes do extinto humorístico "Custe o Que Custar", da Band, Felipe Andreoli, Maurício Meirelles e Marcelo Tas se reencontraram quatro anos depois em um programa do SporTV, canal de esportes do Grupo Globo.

Usando óculos escuro, marca registrada do "CQC", os três sentaram nesta quarta-feira (11) na mesma bancada do programa do SporTV, que tem como finalidade a discussão da Copa do Mundo da Rússia forma bem-humorada.

"'CQC' no SporTV", comemorou Meirelles, na legenda, em seu perfil no Instagram.

Lançado em 2008, o "CQC" -cujo formato é argentino reuniu vários jornalistas e comediantes ao longo do período em que esteve no ar. Tas, Andreolli e Meirelles, por exemplo, estiveram juntos na sétima temporada, em 2014. O programa acabou sendo interrompido de forma definitiva um ano depois, em 2015.