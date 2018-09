Ex de Ariana Grande, rapper Mac Miller é encontrado morto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Mac Miller foi encontrado morto na última sexta (6), em San Fernando Valley, Califórnia. Ele estava em casa e teria acionado o serviço de emergência 911 antes de morrer.

Miller, que costumava falar abertamente sobre seus problemas com o uso de drogas, teria sofrido uma overdose, segundo agentes da lei informaram ao site TMZ.

No início do ano, sua então namorada, Ariana Grande, rompeu com ele, que tinha 26 anos. Ela chegou a declarar que não era babá nem mãe de ninguém.

Em maio, Miller foi preso na Califórnia após bater o carro dirigindo com o dobro de álcool no sangue permitido por lei.

Em março, esteve em São Paulo para o Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos. Foi o primeiro a se apresentar no dia 24, no palco que receberia Mano Brown. No setlist do americano, canções como "Donald Trump", "Believe" e "When in Rome".