Ex de Safadão revela que será musa no Carnaval carioca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influencer Mileide Mihaile anunciou, nesta sexta-feira (16), em sua conta no Instagram, que deverá desfilar como uma das musas da Grande Rio na edição de 2019 do Carnaval carioca.

Posando ao lado do presidente de honra da escola, Jayder Soares, Mileide disse "Meu presidente Jayder Soares! Que almoço maravilhoso e cheio de boas vibrações e energia positiva. Obrigada por me receber tão bem em seu lar, volto já já pra doar meu melhor a nossa Grande Rio!"

A própria Grande Rio também divulgou o convite a Mileide em suas redes sociais. "Mileide Mihaile foi recebida hoje pelo nosso Presidente de Honra Jayder Soares para acertar detalhes de sua participação como musa no desfile de nossa agremiação no Carnaval 2019", postou a escola.

"A Grande Rio é uma escola que eu sempre admirei e hoje me sinto fazendo parte dessa família. Vou me dedicar para fazer meu melhor, de acordo com o que a escola merece", afirmou Mileide, de acordo com a postagem. "Eu poderia falar o dia todo e não conseguiria expressar a emoção, a gratidão e a honra de fazer parte da Grande Rio".

POLÊMICAS

Mileide teve um relacionamento de oito anos com o músico Wesley Safadão, 30, e é mãe do primeiro filho do cantor, Yhudy, 7.

Após entrarem em um acordo sobre a revisão da pensão alimentícia da criança em julho, contudo, o relacionamento entre os dois passou a se azedar ainda mais.

Nos últimos dias, Safadão acusou Mileide de estar envolvida em ataques que tem sofrido por meio de perfis falsos na internet.

Em entrevista ao programa Conexão Repórter (SBT), na terça-feira (13), o cantor contou que as mensagens difamatórias nas redes sociais começaram durante o processo que ele abriu pela revisão de pensão alimentícia de Yhudy, e que os ataques o levaram a mover quatro processos.

Na reportagem do SBT, Mileide foi questionada sobre seu envolvimento com os perfis falsos. Ela ouviu um dos áudios coletados pela investigação, em que pedia "para todo mundo, todas as meninas, todo o exército, todo mundo enviar direct [mensagem no Instagram] para Fátima Bernardes [...] para eles se sensibilizarem."

Segundo Mileide, a voz é mesmo dela, embora ela negue que tenha se referido aos perfis. "Eu falava das fãs, pedia ajuda se elas conheciam alguém", disse ela durante a entrevista, acrescentando que os áudios foram tirados de contexto.