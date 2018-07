Ex-Destiny's Child, Michelle Williams se interna para tratar depressão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora americana Michelle Williams, 37, ex-parceira de Beyoncé no grupo Destiny's Child, internou-se em uma clínica para tratar um quadro de depressão, segundo o site americano TMZ.

A artista, que costuma falar abertamente sobre questões de saúde mental, está sob os cuidados de uma instituição próxima à Los Angeles há alguns dias, segundo a publicação.

Nesta terça-feira (17), a cantora publicou em seu Instagram um pronunciamento onde fala sobre a internação.

"Por anos eu me dediquei a aumentar a conscientização sobre saúde mental e a empoderar as pessoas a reconhecer o momento de procurar ajuda, suporte e orientação daqueles que as amam e se importam com seu bem-estar", escreveu a artista.

"Eu recentemente ouvi o mesmo conselho que já havia dado a milhares ao redor do mundo e busquei a ajuda de um grande time de profissionais da saúde", continuou.

"Se você mudar sua mente, você pode mudar sua vida", finalizou.

Há alguns meses, em abril, Michelle se reuniu com Beyoncé e Kelly Rowland para um show do Destiny's Child durante o festival Coachella, nos Estados Unidos. O grupo estava separado havia anos.