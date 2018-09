Ex-estrategista de Trump, Steve Bannon irá ao Festival de Veneza

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-estrategista de Donald Trump, o americano Steve Bannon confirmou que irá participar do Festival de Veneza, uma das mais importantes mostras de cinema do mundo, para a sessão do documentário "American Dharma", sobre ele.

A expectativa é que ele prestigie a première mundial do filme. Ele deve desfilar no tapete vermelho, mas não falará com a imprensa. À revista "Variety", a organização da mostra italiana confirmou a informação, mas frisou que ele não faz parte da delegação oficial do documentário.

O anúncio ocorre um dia depois de Bannon ter sido desconvidado de outro evento, um festival promovido pela revista The New Yorker, em Nova York.

Na ocasião, ele havia sido anunciado pelo editor da publicação, David Remnick, como um dos convidados a palestrar num painel. Mas diante do boicote de outros palestrantes, como Jim Carrey e Judd Apatow, o festival cancelou o convite a Bannon.

"American Dharma" tem direção de Errol Morris, que já retratou em seus filmes anteriores outras figuras controversas do governo americano, como os ex-secretários da Defesa Donald Rumsfeld (em "The Unknown Known") e Robert McNamara (em "Sob a Névoa da Guerra").

O primeiro serviu a George W. Bush e foi um dos grandes apoiadores da chamada guerra ao terror. O outro, que atuou nos governos de John Kennedy e Lyndon Johnson, nos anos 1960, foi um dos defensores da Guerra do Vietnã.

Uma das grandes vozes da direita, Steve Bannon fez parte do Breitbart News, agência de notícias com viés conservador, prestou conselhos na reta final da campanha de Trump à presidência e também serviu no posto de estrategista da Casa Branca nos primeiros meses da gestão do presidente republicano.