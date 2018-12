Ex-goleiro do Coritiba anuncia morte de filho que sofreu acidente doméstico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-goleiro de Coritiba e Cruzeiro Elisson Aparecido Rosa confirmou, na noite desta quinta-feira (15), a morte do filho Lucca, de apenas 6 anos, que sofreu acidente doméstico no início da semana. “Com muita dor no meu peito, venho comunicar oficialmente o falecimento do meu filho amado Lucca. Nosso anjo voltou para a casa e está com Deus. Ele deixará lembranças e saudade. É um amor inexplicável que hoje está afogado em dor. Mas cremos que foi a vontade soberana, perfeita e agradável de Deus”, escreveu.

“Eu e minha esposa Gisele agradecemos a todos os familiares e amigos pelo apoio. Sem vocês não teríamos conseguido passar por tudo. Também quero agradecer ao Hospital Regional de Betim e todos os seus funcionários pelo excelente trabalho e dedicação com o nosso pequeno”, acrescentou.

“E, por fim, agradecemos a Deus por nos permitir a viver por anos com o menino mais querido do mundo. Deus me deu. Deus me tomou. Bendito seja o nome do nosso senhor. Atenciosamente, Elisson”, finalizou.

Além de Elisson, o Cruzeiro também emitiu um comunicado para lamentar o ocorrido. O Hospital Regional de Betim, consultado pela reportagem, preferiu não dar mais informações sobre a morte do pequeno Lucca. O último boletim divulgado dizia que o menino estava em coma profundo.

O filho de Elisson foi internado no último sábado (10) depois de ser atingido por um armário no sítio onde estava com a família, na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo relato do jogador, o menino teria se apoiado em um armário para pegar um refrigerante. O móvel não suportou o peso e virou sobre ele. Lucca entrou em coma profundo e não resistiu aos ferimentos nesta quinta.

Elisso jogou no Coritiba em 2016, emprestado pelo Cruzeiro. Neste ano, ele estava no Nacional-SP.