Ex-governador do RS, Germano Rigotto deve ser vice de Meirelles

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-governador do Rio Grande do Sul Germano Rigotto (MDB) deve ser anunciado como candidato a vice na chapa de Henrique Meirelles ao Planalto.

O martelo deve ser batido pelo presidente do MDB, Romero Jucá (RR), e o próprio Meirelles nos próximos dias.

Jucá e Meirelles procuravam uma mulher para o posto e chegaram a cotar a almirante da Marinha Dalva Maria Carvalho Mendes para o cargo, mas as tratativas não avançaram.

Estacionado há meses com 1% nas pesquisas, Meirelles fechou apoio nesta quinta (2) com o nanico PHS, que tem cerca de 8 segundos na propaganda eleitoral e, dessa forma, o ex-ministro da Fazenda somaria quase 2 minutos de tempo de TV.

Meirelles foi chancelado candidato do MDB ao Planalto com 85% dos votos dos convencionais do partido e agora quer deslanchar nas pesquisas ao mesmo tempo em que tenta se desgarrar da desgastada imagem do governo Michel Temer, do qual fez parte por pouco mais de dois anos.