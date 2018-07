Ex-jogador de críquete declara vitória em eleição no Paquistão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de críquete e astro do esporte Imran Khan se autodeclarou vencedor das eleições paquistanesas em um pronunciamento feito nesta quinta-feira (26), apesar das denúncias de irregularidades no pleito feita por seus adversários.

Seu partido, o Tehreek-e-Insaf (PTI), lidera a apuração, mas os resultados oficiais não foram anunciados e não está claro ainda se a sigla conseguirá maioria para indicar o premiê ou se terá que negociar com outros grupos.

A expectativa é que a contagem dos votos seja finalizada ainda nesta quinta.

Antes da eleição, Khan já liderava as pesquisas e por isso era considerado o favorito para ser o novo primeiro-ministro. Ele também tem boa relação com as Forças Armadas paquistanesas, que controlam a vida política do país.

"Graças a Deus fomos bem sucedidos e ganhamos. Este será o primeiro governo que não fará nenhuma vitimização política", disse ele ao anunciar sua vitória.

Khan prometeu ainda que pretende transformar o país e defendeu uma melhoria na relação com a vizinha Índia. "Os líderes do Paquistão e da Índia deveriam sentar juntos em uma mesa e resolver a questão da Caxemira" disse ele, fazendo referência ao território disputado pelos dois países.

Seu principal adversário é Shehbaz Sharif, 66, irmão do ex-premiê Nawaz Sharif -que foi afastado do cargo pela Justiça no ano passado- e candidato pela Liga Muçulmana Paquistão-Nawaz (PML-N, governista).

Na quarta (26), Shebaz já tinha rejeitado a contagem oficial "devido a irregularidades manifestas e maciças", enquanto os resultados começavam a ser contabilizados. "Se o mandato do povo tivesse sido alcançado de maneira justa, teríamos aceitado com alegria", disse ele nas redes sociais.

Até o momento nem Sharif e nem os outros candidatos se pronunciaram sobre a fala de Khan.