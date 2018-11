Ex-jogador do Atlético-PR diz que já gastou R$ 10 milhões em ‘noitadas’

Da redação

Imagine gastar R$ 10 milhões em balada? Para o ex-jogador de futebol Aloísio Chulapa, essa era a quantia que ele usava para tomar cerveja e participar de festas. Ele é o mais recente eliminado do reality show ‘A Fazenda’, da Record TV. “Fui jogador de futebol e ganhei muito dinheiro. Perdi R$ 10 milhões só de noitada, de ‘danone’ (gíria para cerveja)”, revelou Chulapa durante entrevista no Programa do Porchat desta terça-feira (30). O ex-jogador contabilizava a quantidade de álcool que consumia nas noitadas. “Quarenta latinhas não dava para nada. Cerveja me faz bem”, disse. Aloísio Chulapa jogou no Atlético Paranaense em 2005 e disputou a Copa Libertadores pelo time, antes de se transferir para o São Paulo. No reality, Aloísio Chulapa e Perlla teriam vivido um flerte. Ela chegou a declarar, ao ser eliminada, que quase perdeu o casamento por causa do clima entre os dois. “Está tudo bem, já falei com o esposo dela”, esclareceu Chulapa.

Evento



‘Michael B. Jordan é confirmado na Comic Con Experience no Brasil

Michael B. Jordan é nome confirmado para a próxima Comic Con Experience (CCXP): ele participa no dia 9 de dezembro do painel sobre ‘Creed II’, acompanhado de Florian Munteanu, que interpreta Viktor Drago. Os rivais na tela falarão sobre a estreia no Brasil da sequência do filme de 2015, ‘Creed - Nascido para Lutar’, da saga ‘Rocky’. O painel contará com uma pré-estreia especial do filme. ‘Creed II’ chega aos cinemas brasileiros em 24 de janeiro de 2019. Estrelado por Michael B. Jordan e Sylvester Stallone, que reprisam os papéis de Adonis Creed e Rocky Balboa, o filme é produzido por Ryan Coogler (‘Pantera Negra’) e dirigido por Steven Caple Jr. (The Land). Jordan também foi o vilão Killmonger de ‘Pantera Negra’.

Cálculo renal



Junior Lima precisa de cirurgia de emergência e falta a evento

O músico Junior Lima, conhecido por sua antiga dupla com a irmã Sandy, contou em seu Instagram que precisou passar por uma cirurgia, ontem. “Hoje eu ia estar em um evento (...), mas não vou poder ir, porque estou tendo que ficar de repouso, porque tive uma cirurgia de última hora”, contou. Em seguida, o cantor explicou: “Pra quem não sabe eu sou um formador de cálculos renais, e sou muito bom nisso. Dessa vez eu tô com um cálculo muito grande que não sai, aí vou ter que estourar com laser, tive que colocar um cateter e tal”. escreveu

‘Meu coração tá doendo!’



Bruna Marquezine lamenta morte de fã nas redes

A atriz Bruna Marquezine lamentou a morte de um de seus fãs, Danilo Barroso, ontem. “Obrigada por tanto, Danilo! Meu coração tá doendo! Descanse em paz! Que deus conforte o coração dos seus familiares e amigos! Com amor, Bruna”, escreveu em seu Instagram. Bruna também se desculpou por não poder dar a atenção que seus fãs pedem em todas as ocasiões: “Meu amor, me perdoe por nem sempre conseguir retribuir todo o carinho e amor que você me deu!” Danilo, que se definia como Dani Marquezine em sua descrição no Instagram, costumava compartilhar diversas fotos de momentos em que se encontrou com Marquezine.

Entrevista

‘Estou no pódio, né, meu bem?’, diz Nany People sobre estreia em novela

Após quase 20 anos de luta para trocar o nome no RG para Nany People Cunha Santos, a atriz e humorista trans também tem mais motivos para comemorar. Ela estreará, no dia 12 de novembro, na nova novela das nove da TV Globo “O Sétimo Guardião”, de Agnaldo Silva. “Me perguntam: ‘Como está se sentindo?’ e a moda agora é ser cool. Ah não! Estou no pódio, né, meu bem? Com 53 anos ser convidada a fazer um teste, ser aprovada e chegar em um núcleo deste com essa direção e esse dramaturgo”, afirmou Nany em coletiva de imprensa no Projac, no Rio de Janeiro. Na fictícia Serro Azul de Agnaldo Silva, Nany interpreta Marcos Paulo, químico que fez cirurgia de redesignação sexual.

Níver do dia

Anthony Kiedis

cantor e compositor norte-americano.

56 anos