Ex-jogador do São Paulo, Daniel é vítima de crime bárbaro no PR

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O meia-atacante Daniel, ex-São Paulo e que estava emprestado ao São Bento, de Sorocaba, foi encontrado morto em um matagal em São José dos Pinhais, no Paraná, no último sábado (27).

A reportagem apurou que o laudo da necropsia efetuada no corpo de Daniel indica morte por "esgorjamento", nome técnico dado a uma lesão profunda na região lateral ou frontal do pescoço, produzida geralmente por instrumento cortante.

Um perito que pediu para não ser identificado disse que o atleta sofreu um corte na região cervical que quase o decapitou. A reportagem também confirmou que o pênis do atleta foi decepado, e até agora ainda não encontrado pela polícia.

As autoridades já sabem que, antes de ser encontrado morto, Daniel esteve numa casa noturna em São José dos Pinhais e saiu acompanhado por uma mulher.

A Polícia Civil emitiu nota oficial em que diz ter as investigações avançadas.

Daniel tinha 24 anos e foi revelado pelo Cruzeiro, mas se destacou no Botafogo. Ele foi contratado pelo São Paulo em 2015, porém, chegou com lesão no ligamento do joelho direito. Ele não conseguiu se firmar no time e foi emprestado ao Coritiba no ano passado. Em 2018, passou pela Ponte Preta antes de chegar ao São Bento.