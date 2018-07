Ex-marido de Lulu Santos fala sobre novo relacionamento do cantor

Redação Bem Paraná

Após o cantor Lulu Santos assumir um relacionamento com outro homem nessa terça-feira (24), o ex-marido dele se manifestou para dizer que eles foram casados 14 anos e que o relacionamento acabou em abril. O ex-marido é Bruno Azevedo, um dos empresários do artista. A informação é do colunista Léo Dias, do Jornal O Dia.

De acordo com a publicação, Bruno tem 37 anos e confirmou que a relação entre eles terminou em abril deste ano, mas que seguem até hoje trabalhando juntos. “Continuo cuidando da carreira dele, fechando shows… Agora mais do que nunca! O fato de eu trabalhar com ele me deu estofo para entender toda a estrutura que cerca o Lulu”, afirmou. “Era combinado entre nós que o relacionamento não fosse revelado. Eu já sabia que eles estavam juntos. Está tudo bem”, afirmou Azevendo para o colunista.