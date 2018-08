Ex-marido de Mel B comemora anulação de queixas de abuso e diz que verdade veio à tona

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Stephen Belafonte comemorou nesta terça-feira a anulação das queixas de abuso apresentadas por sua ex-mulher, a ex-Spice Girl Melanie B, e sua vitória no divórcio conturbado do casal.

Em vídeo postado em seu Instagram, Belafonte diz que saiu de uma sessão na corte para debater seu "horrendo e desastroso divórcio" e que todas as alegações foram anuladas.

A cantora entrou com o pedido de divórcio em março de 2017 afirmando que o ex-marido a atormentou por anos com abusos físicos e mentais. Ela ainda o acusou de excluí-la de relações sexuais com a babá de seus filhos. Os três teriam mantido um relacionamento amoroso por sete anos.

Mel B chegou a conseguir uma ordem de restrição que proibia Belafonte de se aproximar da artista. A restrição foi anulada em novembro de 2017, após um acordo entre o casal, que estava junto desde 2007.

"Eu suportei por um longo processo de um ano meio em que deveria abrir mão da minha filha, dos meus direitos financeiros. Eu persisti. Tudo que foi falado sobre mim foi mentira e isso foi provado pela segunda vez. [...] No fim do dia, você deve acreditar na verdade."

Segundo o site TMZ, Belafonte vai receber uma pensão de US$ 15 mil e mais R$ 5.000 para as despesas com a filha do casal, Madison, 6, cuja guarda será compartilhada. A cantora Mel B terá ainda de pagar os custos dele com advogados, um total de US$ 350 mil.

O casal concordou ainda em vender a casa em Hollywood e dividir o valor meio a meio.