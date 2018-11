Ex-namorada de Biel, Duda Castro é presa por agressão a modelo em Los Angeles

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-namorada do cantor Biel, Duda Castro, 26, foi presa no aeroporto de Los Angeles nesta terça-feira (2), quando voltava para o Brasil.

Duda foi acusada por agressão à modelo Natalie Kailey, usando uma garrafa de vidro para atingir o rosto da vítima.

Kailey chegou a relatar o ocorrido na época através de seu Instagram. Ela disse que sua amiga e Duda discutiam em uma boate quando a ex de Biel acertou a garrafa em seu rosto.

"Eu sentia como se tivesse água jorrando pela minha cara, mas era tudo sangue. Isso resultou em um monte de pontos na minha cara e uma fratura na minha órbita ocular", disse a modelo, que recebeu apoio de Biel.

Sobre a prisão na terça-feira, ela comentou que Duda está trancada e sem direito a fiança. "É o que acontece quando você corre da polícia", falou.

AGRESSÕES DE BIEL

Afastado do Brasil desde 2016, quando se envolveu em polêmica por assediar uma jornalista, o cantor Biel, 22, também respondeu a um processo judicial nos Estados Unidos, acusado de agredir física e psicologicamente Duda Castro.

Na ocasião, Duda também foi acusada de agredir Biel com um copo de vidro. Ele teria tomado 13 pontos no rosto e conseguido uma ordem de restrição contra ela.

Segundo relatos dos dois, no dia 1º de abril houve troca de agressões e a polícia chegou a entrar no apartamento onde o casal morava, em Los Angeles. Giovanna, irmã do cantor, também se envolveu na briga, que terminou em sangue, hematomas e muitos objetos quebrados. Outras pessoas estavam presentes na casa no momento da briga, que foi em inglês.