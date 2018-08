Ex-namorado de Nicki Minaj diz que foi esfaqueado pela cantora

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Safaree Samuels, ex-companheiro da cantora Nicki Minaj, 35, disse que já foi esfaqueado por ela. O rapper escreveu, em seu Twitter, sobre o caso e disse que mentiu à polícia na época dizendo que havia tentado o suicídio.

A rapper respondeu à acusação. Em entrevista a uma rádio americana, Nicki desabafou sobre o ex, segundo o jornal britânico The Guardian.

Samuels escreveu: "Lembre-se daquela noite em que você me esfaqueou e eu quase morri. Fui carregado da minha cama para uma maca pela polícia e levado pela ambulância. Eu tive de mentir e dizer que eu estava tentando me matar para que você não fosse presa."

A resposta da cantora também veio pelo Twitter, acusando o ex-namorado de mentiroso, sem citar exatamente o caso, mas lembrando de outras brigas do casal. "Você roubou o meu cartão e me disse que pensava ser uma conta que uso livre, que eu nem soubesse que existia", afirmou a cantora. E ainda completou: "Pare de dizer que você empacotou as coisas e saiu."

Na última terça-feira (14), em entrevista a uma rádio americana, Nicki disse que Samuels havia roubado o cartão de crédito dela para pagar prostitutas. O ex-namorado negou a acusação pelo Twitter.

Ela disse, ainda, que o rapper reinvidicou a autoria de algumas de suas canções e que ele abusa das mentiras porque sabe que as pessoas sempre vão acreditar mais nele, por ser homem. Samuels afirmou que nunca escreveu nenhuma música gravada por Nicki e disse que isso era assunto do passado. "Ninguém mais está falando sobre isso."