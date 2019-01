Ex-namorados na vida real, Larissa Manoela e João Guilherme se beijam em 'As Aventuras de Poliana'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-namorados na vida real, os atores Larissa Manoela e João Guilherme vivem um par romântico na novela infantil "As Aventura de Poliana".

E, quase um ano após a estreia do folhetim na grade do SBT, os respectivos personagens finalmente se beijarão no episódio desta quinta-feira (24). A cena acontecerá numa aula de dança.

Após colocarem em prática os passos ensaiados, os personagens Mirela e Luca Tuber se olharão por alguns segundos e não resistirão ao beijo. Gabriela (personagem de Graciely Junqueira) flagrará o encontro romântico.

De autoria de Iris Abravanel, "As Aventuras de Poliana" é exibida de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Larissa Manoela e João Guilherme namoraram por pouco mais de um ano. Os dois terminaram o relacionamento em dezembro de 2016. Atualmente, a atriz namora o também ator Leonardo Cidade.

Mas não é a primeira vez que o ex-casal contracena junto. No cinema, Larissa Manoela e João Guilherme deram vida a um casal de namorados no longa "Fala Sério, Mãe!" (2017). As cenas foram gravadas em outubro de 2016, quando os dois ainda estavam juntos.