Ex- Natura e Johnson será novo presidente da Avon no Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Avon anunciou o nome de José Vicente Marino como novo presidente da empresa no Brasil, maior mercado mundial da companhia norte-americana. Ele ocupará o lugar de David Legher, que estava no cargo há seis anos.

Marino passou parte da carreira na Natura —sua última posição na empresa foi como Diretor de Operações e membro do Comitê Executivo. Recentemente, ele estava no comando da Flora Cosméticos e Limpeza, dona das marcas Neutrox, Francis e Karina.

"Estou muito motivado em me juntar à Avon neste período importante de sua história", diz Marino. Com os consumidores perdendo a confiança nas empresas, a venda direta entre uma revendedora e sua cliente nunca foi tão relevante", afirmou Marino em comunicado.

O executivo irá reportar para Jan Zijderveld, Presidente Global da Avon e assume o cargo no dia 17 de setembro.

"José Vicente tem uma mentalidade estratégica e um foco para a execução que nos ajudará a dar grandes passos em nossas operações comerciais para gerar um crescimento lucrativo a longo prazo", completa Zijderveld.

A Avon registrou prejuízo no último trimestre. As vendas para a região sul da América Latina, que incluem o Brasil, caíram 8%, para R$ 516,1 milhões.

De acordo com a empresa, a paralisação dos caminhoneiros foi um dos principais fatores que geraram a queda nas vendas no país.

CARREIRA

Além de Natura e Flora, Marino também foi presidente das operações no Brasil da Johnson & Johnson.

O executivo começou sua carreira como gerente de marketing e gerente nacional de contas na BestFoods, que depois foi adquirida pela Unilever PLC.

Também foi ex-presidente do Conselho de Administração da Alpargatas e membro do Conselho do Instituto Akatu.

O executivo é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com cursos de extensão de Administração de Empresas pela FGV e de Varejo pela USP e graduado pela Harvard Business School no programa Owners and President Management.