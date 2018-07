Ex-Palmeiras e Grêmio, Hernán Barcos é anunciado pelo Cruzeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Hernán Barcos. Aos 34 anos, o jogador rescindiu o contrato com a LDU, seu ex-clube, e ainda nesta terça-feira assinou com a equipe mineira. Este será o terceiro clube brasileiro do jogador, que já tem passagens pelo Palmeiras e Grêmio. Barcos é aguardado nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar até o final do ano.

David Barcos, empresário e irmão de Hernán, foi quem conduziu o negócio com a diretoria celeste. O agente se acertou com Itair Machado, vice-presidente de futebol, há cerca de uma semana e tentava a rescisão do vínculo para acertar a mudança para a capital mineira.

Nesta temporada, Barcos entrou em campo em 22 oportunidades e marcou 11 gols, além de oito assistências. No Cruzeiro, ele se juntará aos compatriotas Lucas Romero, Ariel Cabral e Federico Mancuello.

A busca pelo atleta é um pedido de Mano Menezes, pois Sassá e Fred estão no departamento médico, e somente Raniel está à disposição da comissão técnica.

Sassá ficará três meses fora de combate após cirurgia no joelho esquerdo. Fred se recupera de uma intervenção no joelho direito e deve voltar aos gramados no fim de setembro.