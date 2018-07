Ex-Paraná Clube, Karanga é comprado por R$ 15 milhões por clube chinês

Silvio Rauth Filho

O centroavante Fernando Karanga, 27 anos, foi comprado por cerca de R$ 15 milhões pelo Henan Jianye, 14º colocado do campeonato chinês. O jogador estava no CSKA Sofia, 31 vezes campeão da Bulgária.

Karanga esteve no Paraná Clube em 2016. Jogou a Série B. Disputou 13 jogos (todos como titular), marcou quatro gols e fez duas assistências. Na ocasião, estava emprestado pelo Boa Esporte.

O Paraná Clube não teve participação na venda para o clube chinês.

Karanga foi artilheiro do campeonato da Bulgária 2017/18, com 23 gols em 24 jogos. Também fez oito assistências. O clube foi vice-campeão na temporada, ficando atrás do Ludogorets.