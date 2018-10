Ex-piloto da F-1, Button coloca mansão nos EUA à venda por R$ 27 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jenson Button, 38, anunciou que está vendendo a sua mansão na cidade de Brentwood, na Califórnia, nos Estados Unidos, pelo valor de US$ 6,85 milhões (cerca de R$ 27 milhões), segundo divulgou o jornal britânico Daily Mail.

A casa foi comprada por Button há cerca de um ano, em junho de 2017, e tem cinco quartos, quatro banheiros, sala de jantar, piscina, bar e spa, dentre outros cômodos. Na época, ele adquiriu o imóvel de cerca de 445 m² por R$ 24 milhões.

O ex-piloto de Fórmula 1 acumulou mais de R$ 400 milhões ao longo de seus 20 anos de carreira, podendo comprar algumas mansões no país. Ele está aposentado das pistas desde 2016, momento em que também se mudou da Inglaterra para os Estados Unidos.

Button mora atualmente com a modelo Brittny Ward, com quem anunciou noivado no mês de junho deste ano. Os dois começaram a namorar em março de 2016, três meses após Button se separar da modelo Jessica Michibata.