Ex-PM morre no Rio durante operação da Polícia Civil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais civis trocaram tiros com criminosos em São Cristóvão, no centro do Rio. O confronto ocorreu depois de uma mulher registrar uma denúncia falando do sequestro de seu marido e da exigência de resgate no valor de R$ 300 mil. As informações são da Agência Brasil.

Na noite desta quarta (12), agentes civis foram até o local para simular o pagamento do resgate e capturar os suspeitos, mas foram recebidos a tiros pelos criminosos que estavam em um táxi. Segundo a Polícia Civil, houve intenso tiroteio.

Ao todo, quatro pessoas participaram do crime. O ex-policial militar Igor Carvalho de Souza foi baleado e morreu durante o confronto. Segundo a Polícia Militar, Souza foi excluído da corporação em maio de 2017 por motivos disciplinares.

Um policial militar, lotado na UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) Barreira do Vasco/Tuiuti, também envolvido no crime, foi preso e transferido para a Unidade Prisional em Niterói. Ele foi autuado por tentativa de homicídio e extorsão mediante sequestro.

O motorista que dirigia o táxi também foi baleado e está preso em delegacia. Assim que se recuperar, participará de uma audiência de custódia. O quarto suspeito está foragido.

Durante a troca de tiros, um policial civil também foi baleado. Ele foi atendido no Hospital Souza Aguiar, e já recebeu alta.