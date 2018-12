Ex-Polegar diz que todos os veganos estão doentes ou pálidos

Da redação

Durante o confinamento no reality ‘A Fazenda’, Rafael Ilha parou de comer carne vermelha por conta dos animais, o peão até chegou a pedir desculpas para vacas após abrir uma exceção em um churrasco. Na manhã de ontem, o ex-Polegar falou para Evandro Santo que não se tornaria vegano, pois eles são “doentes e pálidos”. “Você pode comer peito de peru”, sugeriu Evandro após Rafael falar que ainda não tinha tomado café da manhã. “Não. Nem isso eu estou comendo”, alegou o ex-cantor sobre a sua alimentação. O humorista então questionou Ilha: “Mas você vai virar vegano?” Rafael respondeu que não deixará de consumir produtos de origem animal: “Não vou virar vegano, porque todos os veganos que eu conheço estão doentes ou pálidos.”

Celebridades



Ator Léo Rosa volta a fazer quimioterapia, após dizer que estava curado

Galã de novelas da Record como “Vidas Opostas” (2006), “Amor e Intrigas” (2007) e “Escrava Mãe” (2016), o ator Léo Rosa ganhou a torcida dos brasileiros desde que anunciou que enfrentava um câncer. Em março, ele publicou um vídeo emocionante, cuja legenda dizia “Estou curado. Agradeço pelas energias. Fim do assunto doença. Celebrar a vida. Fui”, escreveu ele. Neste sábado (1º), oito meses depois, Léo disse por meio de seu Instagram que voltou a fazer tratamento de quimioterapia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Música



New Order ‘quebra tudo’ em show em Curitiba

O New Order prometia “quebrar tudo” em Curitiba. E cumpriu. A banda, uma das mais influentes do mundo nos anos 1980, tocou neste domingo (2) na Capital, na Live Curitiba. O show teve um público superior a 5 mil pessoas. Precursora de uma espécie de síntese entre o rock e a música eletrônica, a banda integra o Hall da Fama Musical do Reino Unido e já vendeu mais de 20 milhões de álbuns em 38 anos. Fundado em 1980, o New Order nasceu dos “escombros” do Joy Division, que encerrou as atividades após o suicídio do vocalista Ian Curtis, em 18 de maio de 1980. Os membros remanescentes do grupo na época, Bernard Summer, Peter Hook e Stephen Morris, decidiram continuar juntos e mudaram o nome do grupo para New Order. Desde então, outros intrumentistas passaram a integrar o grupo, como o guitarrista Phil Cummingham. O show foi aberto com ‘Singularity’, seguida por ‘Regret’. O setlist ainda previa ‘Age Of Consent’, ‘Ultraviolence’, ‘Academic’, ‘Decades’, ‘Superheated’, ‘Tutti Frutti’, ‘Subculture’, ‘Bizarre Love Triangle’, ‘Vanishing Point’, ‘Waiting for the Sirens’ Call’, ‘Plastic’, ‘The Perfect Kiss’, ‘True Faith’, ‘Blue Monday’ e ‘Temptation’. Já o bis previa covers do Joy Division, como ‘Atmosphere’ e ‘Love Will Tear Us Apart’.

Redes sociais



Após show em Curitiba, Sarah Brightman agradece fãs

A cantora inglesa Sarah Brightman se apresentou na noite deste sábado (1) no Teatro Guaíra, em Curitiba, em show que encerrou a passagem dela pelo Brasil. Ontem, ainda em Curitiba, a cantora agradeceu aos fãs. “Momentos incríveis no tour por este lindo país que é o Brasil. Muito obrigada a todos os fãs e em especial ao fã-clube Sarah Brightman Brasil por esse desenho e essas lindas flores. Próxima parada: Peru”, escreveu ela. O show em Curitiba, com orquestra, coral e um ótimo set list, foi dividido em duas partes. Na primeira, o espectáculo foi aberto com ‘Fleurs du Mal’ e ainda teve sucessos antigos. Na segunda parte, a maioria das músicas era do novo disco, ‘Hymn’, mas houve tempo para ‘The Phantom of the Opera’ e a versão com letra em inglês de ‘Time to Say Goodbye’.

Ivete Sangalo revela casamento de Fernanda Gentil e Priscila Montandon

Sem alardes, Fernanda Gentil oficializou sua união com a também jornalista Priscila Montandon. A revelação veio à tona com uma homenagem de Ivete Sangalo às duas durante a festa de 25 anos da revista Caras, na quinta (29), no Rio de Janeiro. No palco, a cantora dedicou uma música ao casal, revelando o casamento em segredo. “A gente oficializou a união, só a família estava presente”, disse a apresentadora à revista Caras. “Eu sei que a Priscila é muito fã dela e eu pedi para ir lá [na cerimônia] dar uma palinha, ela não conseguiu ir por causa das meninas, mas a homenagem ocorreu aqui.” O relacionamento da jornalista com Priscila veio a público em setembro de 2016, após o término de seu casamento com o empresário Matheus Braga, com quem tem um filho.

Níver do dia

Jean-Luc Godard

cineasta francês

88 anos