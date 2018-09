Ex-premiê francês disputa prefeitura de Barcelona

Folhapress

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O ex-primeiro-ministro francês Manuel Valls, 56, anunciou nesta terça-feira (25) sua candidatura à Prefeitura de Barcelona.

Nascido na cidade, ele nunca viveu ali nem em qualquer outra cidade espanhola. Filho de pai espanhol e de mãe suíça, naturalizou-se aos 20 anos cidadão da França, onde construiu sua carreira política.

Valls foi prefeito de Évry, cidade de 50 mil habitantes a sudeste de Paris, e ganhou projeção nacional a partir de 2012, primeiro como ministro do Interior e, a partir de 2014, como premiê no governo do socialista François Hollande.

Segundo a imprensa francesa, Valls começou a considerar relançar sua carreira no país vizinho no fim de 2017. No discurso em que lançou a candidatura, nesta terça (25), disse que renunciará ao cargo de deputado francês na próxima semana e recorreu a um pan-europeísmo difuso para tentar um verniz de coerência a sua guinada política.

"Amo a França, o país que permitiu a um filho de Barcelona [...] ser prefeito, deputado, ministro e primeiro-ministro, graças à escola pública e ao meu engajamento político. Mas vir a Barcelona não representa uma ruptura. É o prolongamento de um caminho, o caminho da Europa."

Radicalmente oposto à independência catalã, Valls tem o apoio do partido espanhol Cidadãos, de centro-direita, mas concorrerá como independente, sob uma plataforma que promete "resgatar a Catalunha da deterioração", nas palavras dele.

Combater a criminalidade e a desigualdade são seus focos.

A eleição municipal acontece em maio de 2019. Atualmente a cidade é comandada por Ada Colau.