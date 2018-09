Ex-presidente da Gaviões acusado de matar torcedor em 2005 é absolvido

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo absolveu na noite desta quarta-feira (26) Rodrigo de Azevedo Lopes Fonseca, conhecido como Diguinho, ex-presidente da Gaviões acusado de matar um torcedor palmeirense em outubro de 2005.

O corintiano foi acusado de atirar em Diogo Lima Borges, 23, da torcida Mancha Alvi Verde e apelidado de Muñoz, durante uma briga de torcidas na estação Tatuapé do metrô paulistano.

Hoje com 33 anos, Diguinho foi julgado no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, e absolvido por quatro com votos a três pelo júri popular.

A decisão foi anunciada pelo juiz Luís Filipe Vizotto Gomes no fim da noite desta quarta. O promotor Rubens Marconi disse que vai recorrer da decisão.

A briga aconteceu antes de um clássico entre Corinthians e Palmeiras em 16 de outubro de 2005, no Morumbi. A briga foi combinada entre as torcidas pela internet e vitimou Diogo Lima Borges. Houve confronto também em outras regiões da capital paulista. Em Santo Amaro, um corintiano morreu, vítima de um tiro no rosto após o clássico.